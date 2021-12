Bastoni convince anche da centrale: prove generali per l’addio a De Vrij?

L'olandese va a scadenza nel 2023

Come evidenziato anche da Tuttosport infatti, De Vrij nel 2023 andrà a scadenza di contratto e, essendo stato acquistato a parametro zero, una sua cessione potrebbe dare ossigeno alle casse dell'Inter con una ricca plusvalenza. Raiola già in estate aveva sondato il terreno in Premier League, dove l'olandese ha molti estimatori, ma anche il Barcellona sembrava interessato. De Vrij ormai sta per scollinare nella fase discendente di carriera, oltre i 30 anni, ed un ricco rinnovo potrebbe rivelarsi la mossa meno fruttuosa per la società.