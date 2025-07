L’erede IDEALE di Dumfries all’Inter secondo l’algoritmo

E’ diventata concreta in casa Inter la possibilità di perdere Denzel Dumfries nel giro di pochi giorni. Questo a causa della clausola rescissoria da 25 milioni di euro inserita durante il rinnovo dell’ultimo contratto e valida fino al prossimo 15 luglio.

L’olandese, reduce dalla sua miglior stagione in maglia nerazzurra, ha attirato l’interesse di due grandi club in particolare: Barcellona e Manchester City. Se negli uffici di Viale della Liberazione dovesse dunque arrivare una proposta pari all’entità stabilita da tale clausola, l’Inter non avrebbe voce in capitolo e non potrebbe quindi opporsi.

Utilizzando Wallabies (società che seleziona i calciatori attraverso algoritmi di intelligenza artificiale), La Gazzetta dello Sport ha tracciato i migliori profili su cui l’Inter potrebbe piombare in caso di cessione di Dumfries.

Il primo esterno selezionato è Ansgar Knauff dell’Eintracht Francoforte. Reduce dai 6 gol e 8 assist dell’ultima stagione, è un classe 2002 ed ha caratteristiche molto interessanti sia in fase offensiva che difensiva. Un altro profilo è legato a Ismaila Sarr, laterale del Crystal Palace di 27 anni. Valutazione piuttosto alta che si aggira sui 30 milioni, può giocare anche come trequartista dietro la punta.

Tornando ad un giovane prospetto, in questo elenco rientra anche il 22enne Dilane Bakwa dello Stasburgo. Anche lui quotato intorno ai 30 milioni, è seguito da mezza Europa con il Chelsea in particolare in prima fila.

Gli ultimi due profili sono assai noti. Da una vecchia conoscenza come Raoul Bellanova che all’Inter ha già giocato in prestito per una stagione, all’ultimo colpo nerazzurro Luis Henrique. Chissà che l’erede di Dumfries, dunque, non sia già presente in casa: l’ex Marsiglia, che non ha avuto un impatto esaltante al Mondiale per Club, potrebbe essere per l’algoritmo il perfetto sostituto dell’olandese.