L’Inter sfida il Milan per Vlahovic: contatti con l’agente

Negli ultimi giorni, l’Inter è al lavoro per chiarire il futuro di alcuni giocatori importanti. Tuttavia, questioni simili non riguardano solo i nerazzurri, con diversi club in Serie A al lavoro per sistemare alcune questioni delicate. Tra i nomi più turbolenti c’è sicuramente quello di Dusan Vlahovic, sempre più vicino alla rottura con la Juventus.

L’attaccante serbo è stato accostato al Milan in queste ultime ore, ma l’Inter non sembra intenzionata a lasciarsi sfuggire l’occasione. Infatti, come riportato da La Gazzetta dello Sport, anche i nerazzurri avrebbero avuto “abboccamenti” con Darko Ristic, agente del giocatore.

L’obiettivo sarebbe quello di ottenere il trasferimento a parametro zero di Vlahovic, in scadenza di contratto nel 2026. L’Inter, allora, è pronta a inserirsi per il centravanti, con il Milan che valuta l’ipotesi di un trasferimento immediato, sebbene l’ingaggio da 12 milioni di euro rappresenti un forte ostacolo.