LIVE Inter ora per ora – Barella show in Nazionale. Terza maglia UFFICIALE

8.40 | Nicolò Barella protagonista anche in Nazionale. Dopo aver chiuso al meglio la stagione con l’Inter, il centrocampista classe 1997 ha messo in vetrina tutto il suo talento anche in maglia azzurra. A sorprendere però non è solo il gol ma una prestazione totale che viene elogiata anche stamani sui principali quotidiani sportivi LE PAGELLE DI BARELLA

00.15 | Attraverso il proprio profilo Twitter, Fabrizio Biasin ha elogiato la prestazione di Barella con la Nazionale: “Quando sei forte la carta d’identità conta molto poco”. GUARDA QUI

23.30 | Al termine dei novanta minuti della gara tra Italia e Olanda, vinta dagli Azzurri per 1 a 0, ha parlato Danilo D’Ambrosio ai microfoni della Rai: “Vittoria da squadra. Barella è una garanzia per la nazionale”. LE SUE PAROLE

23.00 | Il tecnico della Nazionale italiana, Milena Bertolini, ha convocato le due interiste Stefania Tarenzi e Flaminia Simonetti per le qualificazioni del Campionato Europeo del 2022.

22.45 | L’Italia batte l’Olanda per 1 a 0 nella seconda gara di Nations League. Decisiva la rete di Nicolò Barella, che con un colpo di testa ha regalato tre punti a Mancini. LEGGI QUI

Settimana rovente in casa Inter! Dal calciomercato alla nuova maglia: scopri tutte le novità in questo video.

19.00 | Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero sulle difficoltà di questo mercato:“Ho venduto Linetty al Toro, è vero, a 9 milioni e mezzo grazie a bonus facilmente raggiungibili, ma guardatevi intorno: dalla Juve alla Roma all’Inter non c’è una big che sta comprando”. LEGGI QUI

17.50 | Antonio Di Gennaro, noto commentatore sportivo, parlando a TMW Radio, ha battezzato positivamente l’acquisto di Achraf Hakimi da parte dell’Inter: “E’ adatto a Conte, tra i migliori nel suo ruolo” (LEGGI QUI)

17.40 | Come attestato dai profili social dell’Inter, Julio Cesar è tornato a Milano in visita al club nerazzurro. Una vita da (Acchiappa)sogni all’Inter HQ (LEGGI QUI)

17.30 | Il giornalista Sandro Sabatini, ai microfoni di Radio Sportiva, commenta così l’utilizzo di Christian Eriksen con la maglia dell’Inter: “Eriksen ha qualità, ma l’Inter non ha fiducia. Mi sembra uno spreco, non ha senso che Conte…” (LEGGI QUI)

17.25 | Javier Tebas, presidente della Liga, intervistato da TuttoMercatoWeb.com, parla della decisione di Lionel Messi di rimanere al Barcellona: “Permanenza di Messi al Barcellona un bene per la Liga. Ma se nel 2021 partisse non cambieranno i piani” (LEGGI QUI)

17.16 | Ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, Samuel Eto’o, ex calciatore di Inter e Barcellona, ha così parlato del futuro di Lionel Messi in blaugrana: “Messi? Felice sia rimasto al Barcellona. Ma da solo non basta, servono altri calciatori” (LEGGI QUI)

16.21 | In un editoriale apparso questa mattina sul Corriere dello Sport, Alberto Polverosi battezza l’Inter per la corsa Scudetto nella prossima stagione: “Conte avrà i giocatori che vuole, Pirlo è ancora all’inizio. Sì, l’Inter è al livello della Juventus” (LEGGI QUI)

16.11 | Francesco Toldo, ex portiere dell’Inter, intervistato ai microfoni di Libero, ha parlato, tra le altre cose, anche di Samir Handanovic: “Grandissimo portiere e uomo di grande spessore: Handanovic è un esempio per tutti” (LEGGI QUI)

15.50 | Con Vidal e Sanchez ha conquistato nel 2007 uno storico terzo posto al Mondiale Under 20, creando le basi della Generación Dorada. L’ex commissario tecnico del Cile U20 José Sulantay ha parlato dei due nerazzurri ai microfoni di TMW LEGGI LE SUE PAROLE

15.35 | Roberto Mancini, ex tecnico dell’Inter e commissario tecnico della Nazionale azzurra, si è concesso ai microfoni di Rai Sport poche ora prima del match contro l’Olanda valido per la Nations League. Da Sensi a D’Ambrosio, LE PAROLE DEL MANCIO

15.10 | Sandra Zampa, sottosegretaria alla Salute, è intervenuta sulle frequenze di Radio Punto Nuovo per parlare della possibilità di riaprire gli stadi al pubblico in Italia nelle prossime settimane. Novità in vista per il derby tra Inter e Milan? CLICCA QUI

14.55 | Christian Eriksen rompe il silenzio e direttamente dal ritiro della Danimarca torna a parlare del suo presente nerazzurro, commentando lo scarso utilizzo concesso da Conte e tracciando un resoconto dei suoi primi sei mesi all’Inter L’INTERVISTA

13.40 | Julio Cesar, ex portiere brasiliano dell’Inter e protagonista del Triplete targato Mourinho, ha risposto ad alcune domande dei tifosi nerazzurri in una diretta Instagram che si è tenuta sul profilo ufficiale del club LEGGI LE SUE PAROLE

12.50 | È cominciata quest’oggi la nuova stagione dell’Inter: i calciatori non impegnati con le Nazionali si sono ritrovate ad Appiano Gentile. Dopo i tamponi potranno unirsi a quel gruppo già al lavoro LEGGI QUI

UFFICIALE – Inter e Nike svelano la terza maglia storica: ecco quando verrà indossata

09.15 | Sebastiano Esposito ricorda il primo gol in Serie A: “Che non avevo paura! E fatico a crederci se ci ripenso. Se dovessi rifarlo adesso, avrei più timore. Una volta sul dischetto, mi sono detto solo che potevo fare tutto tranne che sbagliarlo…”. L’INTERVISTA

08.25 | N’Golo Kanté è diventato a tutti gli effetti il primo e grande obiettivo dell’estate dell’Inter. Il centrocampista francese diverrebbe immediatamente uomo fondamentale nello scacchiere tattico di Antonio Conte. SCOPRIAMO COME

Che ruolo potrebbe ricoprire Vidal nello scacchiere di Conte?

19.50| Marco Bellinazzo, giornalista del ‘Sole 24 Ore’, allontana le voci circa uno scarso interessamento di Suning nell‘Inter: “Impensabile che non voglia far crescere ancora il progetto!” CONTINUA A LEGGERE.

19.35| Roberto Mancini non vuole esagerare con l’utilizzo di Sensi per evitare nuovi infortuni: “Dubito potrà giocare 2 partite in 4 giorni”. LE PAROLE.

13.30 | Brutte notizie dal nuovo dpcm: stadi chiusi sino al 30 settembre. Ai tifosi sarà vietato l’accesso per le prime due giornate di campionato LEGGI QUI

12.30 | CdS – Bilancio Inter in perdita in linea con le altre big europee. Pesano sui conti i mancati introiti al botteghino CONTINUA A LEGGERE

11.30 | Eriksen si riprende la Nazionale: “Era passato troppo tempo dall’ultima partita”. Il trequartista danese ha giocato tutta la gara contro il Belgio LEGGI QUI

10.15 | Tommaso Berni, ex terzo portiere dell’Inter, si è concesso ai microfoni di gianlucadimarzio.com dopo non aver rinnovato il proprio contratto con il club nerazzurro L’INTERVISTA COMPLETA

9.20 | La scelta di lasciare Tonali al Milan e Kumbulla per puntare su profili trentenni e ultratrentenni come Kolarov (34), Vidal (33) e Darmian (30) infatti non è stata accolta positivamente ma è un rischio che puoi correre se ti sei portato avanti col lavoro, creando un nucleo giovane e futuribile. Come riportato da La Gazzetta dello Sport l’Inter ha un gruppo di titolari molto giovani, che non solo garantisce un futuro luminoso ma che da subito può dare a Conte quel mix necessario per essere competitivi CLICCA QUI

9.00 | Stefano Sensi è tornato a brillare in Nazionale con Roberto Mancini che lo ha schierato vertice basso del centrocampo a 5 davanti alla difesa. Un’idea nella mente di Conte già da diverso tempo che potrebbe essere riproposta anche in vista della prossima stagione e che potrebbe avere ripercussioni anche in ottica mercato CONTINUA A LEGGERE

E se l'Inter con Sensi avesse già fatto il grande colpo di calciomercato?

8.15 | Dalla conferma di Conte a Nainggolan: Walter Zenga, ex portiere dell’Inter, si è concesso ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per parlare dei temi più caldi che tengono banco in casa nerazzurra LEGGI LE SUE PAROLE

8.00 | Sospiro di sollievo per Antonio Conte. Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni sono rientrati ieri ad Appiano Gentile dopo gli infortuni rimediati con le rispettive Nazionali e, come riportato da La Gazzetta dello Sport, gli esami hanno confermato le prime diagnosi e l’entità lieve dei due infortuni LE ULTIME DALL’INFERMERIA

Siamo in diretta dalle 19 per parlare di mercato e non solo.

15.15 | Sospiro di sollievo per de Vrij e Bastoni. Sottoposti ad esami strumentali, nessuna lesione. I TEMPI DI RECUPERO

13.25 | Il premier Giuseppe Conte ha parlato dell’eventuale apertura degli stadi: “E’ assolutamente inopportuna” LE SUE PAROLE

11.30 | L’ex Inter Alessandro Altobelli dice la sua su Christian Eriksen: “Perché cederlo? Ha fatto fatica ma è stato sfortunato, Conte deve credere in lui”. LE SUE PAROLE

10:00 | Per Bastoni e de Vrij c’è ottimismo per il infortunio. Secondo Tuttosport, i due difensori verranno visitati oggi dal dottor Volpi e verranno fatti gli esami di rito. LE ULTIME

I dieci nomi più caldi accostati all'Inter: da Vidal a Lautaro Martinez.

09:00 | La prestazione di Sensi e Barella con la Nazionale è stata più che positiva. La Gazzetta dello Sport ha incoronato la loro gara contro la Bosnia e secondo il quotidiano sono stati tra i migliori in campo. LEGGI QUI

Messi ha annunciato di restare al Barcellona. Ecco la reazione a caldo di Passione Inter.

