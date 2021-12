Correa (CdS): “Volevo solo l’Inter, ora pronto per lo Scudetto: a Roma per vincere”

L'argentino: "Volevo l'Inter a tutti i costi: la ritenevo troppo importante per la mia carriera. Alla fine però questa maglia era nel mio destino e adesso la indosso con orgoglio".

Intervistato dal Corriere dello Sport, Joaquin Correa ha parlato dei suoi primi tre mesi in nerazzurro. Un bilancio tra le prestazioni personali e quelle di squadra, in vista del big match dell'Olimpico contro la Roma . Queste le sue parole:

"Merito del gruppo. Quando in estate si diceva che potevo venire, tanti ragazzi mi hanno scritto per convincermi. È stata una spinta in più per dire sì".