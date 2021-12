Biasin spegne gli entusiasmi su PIF: “Non c’è nulla di vero, portino le prove”

L'analisi del giornalista

Il giornalista infatti ha dichiarato: "Io ho parlato apertamente con Marotta. Secondo me c'è un'idea non troppo corretta. L'Inter ha tanti problemi, ma non ne ha tanti di più delle altre. Non c'è una società allo sbando. Semplicemente bisogna capire cosa vorrà fare la proprietà cinese, come vogliono andare avanti. Scordiamoci investimenti da 100 milioni. Ma non perché non può solo Suning, lo dico perché non può farlo nessuno arabi a parte. Sul fatto che nel medio-lungo periodo si debba arrivare a una cessione... credo anche io che andrà così. Ma non è che se arriva il fondo allora piovono soldi. Perché il fondo magari fa investimenti anche inferiori rispetto a quelli che ha in mente l'attuale proprietà. Non è detto che cambiando tutto, si migliori, anzi".