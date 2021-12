Dove ha svoltato l’Inter: la mossa sorprendente di Inzaghi

La svolta, l'equilibrio difensivo e il baricentro: tutte le mosse di Inzaghi

Ed è proprio dalla partita contro la Juventus che i nerazzurri hanno iniziato a giocare in maniera leggermente diversa, sia nell'atteggiamento che nello schieramento in campo. L' Inter ha subito tre reti in campionato dopo la partita contro i bianconeri (2 dal Napoli , 1 dal Milan ). E solo uno di questi, l'autogol di de Vrij nel derby, è arrivato all'interno dell'area di rigore. Per capirci, nelle 9 giornate precedenti i nerazzurri avevano subito 12 reti . Un netto cambio di rotta.

Baricentro alto vuol dire tenere i propri avversari più lontani dalla porta ma, soprattutto, vuol dire essere in continuo attacco della metà campo altrui. L'Inter non può attuare il gioco visto l'anno scorso, non dispone più di attaccanti maestri nell'attaccare la profondità. Ed è per questo motivo che l'unica mossa giusta da fare era quella di scegliere il dominio. Dopo il match contro la Juve, i nerazzurri hanno dominato tutti: bravi, poi, a capire quando c'era da soffrire (come detto da Farris). Lampante, in questo senso, Inter-Napoli: gli uomini di Inzaghi hanno fiutato la crescita dei partenopei, scegliendo di soffrire tutti insieme. Così come contro il Milan nei minuti finali.