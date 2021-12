I Top&Flop di Roma-Inter: la firma di Calhanoglu, Bastoni pennella, Dumfries a segno

Spettacolo allo Stadio Olimpico. L'Inter di Inzaghi mette sotto la Roma nel giro di 45 minuti: prima Calha (con un gol olimpico), poi l'ex Dzeko e infine il nuovo Dumfries. Sono stati tre i gol, potevano essere cinque/sei. La qualità di gioco mostrata dai nerazzurri ha lasciato tutti a bocca aperta, confermando che c'è stata la svolta: ora l'Inter vola in campionato per arrivare alla vetta (attualmente del Milan). Andiamo a vedere i migliori tra le fila di Inzaghi, inutile dirvi che non ci sia nessun "flop".