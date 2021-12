VIDEO – Gli highlights di Roma-Inter 0-3: Inzaghi cala il tris all’Olimpico

45' di puro spettacolo da parte dei nerazzurri

Vittoria roboante, dominante da parte dell'Inter contro la Roma ieri sera. In pratica si chiude tutto in 45 minuti: i nerazzurri partono con il coltello tra i denti e, ispirati da un Calhanoglu in stato di grazia, calano il tris nel primo tempo. Un dato interessante: Mourinho non aveva mai chiuso, nei campionati nazionali, una prima frazione di gioco sotto 0-3 in tutta la sua carriera. Sì, ieri l'Inter ha fatto qualcosa di storico mostrando una qualità di gioco di bellezza rara.