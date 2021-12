Champions League, infortunio per Benzema: rischia di saltare l’Inter

L'attaccante francese ha chiesto il cambio durante la partita contro la Real Sociedad

C'è una probabile buona notizia per Simone Inzaghi . In vista del match di Champions League contro il Real Madrid di martedì sera, Ancelotti rischia di perdere il suo centravanti Karim Benzema . Il francese ha chiesto il cambio al 18' della partita di campionato contro la Real Sociedad , fermato da un problema, come riportato da La Gazzetta dello Sport , alla parte posteriore della coscia sinistra.

Nel post-partita, Carlo Ancelotti ha detto: "Non sembra nulla di grave, ma quasi certamente con l'Inter non ci sarà". Gli esami strumentali di oggi daranno la risposta definitiva. Per i nerazzurri, però, c'è anche un cattiva notizia: i blancos sono in splendida forma. Nessuno aveva vinto sul campo della Sociedad, ieri il Real (che arriva da 8 vittorie consecutive) lo ha fatto per 2.0 ritrovando un grande Luka Jovic (entrato proprio al posto di Benzema), autore di un gol e un assist. E probabilmente il serbo sarà titolare martedì sera al Bernabeu.