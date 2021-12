Roma-Inter, brutta tegola per Inzaghi: Correa fuori per infortunio

Argentino sostituito a metà secondo tempo

L' Inter per ora sta dominando all'Olimpico contro la Roma, ma per Inzaghi ci sono comunque delle brutte notizie. Il Tucu Joaquin Correa infatti, che stava salendo di tono approfittando degli spazi lasciati in contropiede dalla Roma, è uscito al 60 esimo per un problema, a quanto pare, muscolare.

L'argentino ha appoggiato male il piede in un contrasto con Smalling, facendosi però male da solo. L'attaccante ex Lazio è uscito in lacrime, si spera solo per la grossa delusione e non per il dolore. Si teme comunque, per la dinamica, un brutto stiramento. Anche Correa, consolato da Lautaro in panchina, avrebbe detto in panchina secondo DAZN: "Ho sentito tirare" mimando proprio il gesto dello strappo muscolare.