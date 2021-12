Guarda l'ultimo video pubblicato sul canale YouTube di PassioneInter!

Strapotere assoluto dell'Inter allo Stadio Olimpico di Roma, dove i padroni di casa cadono 0-3 per mano di Calhanoglu, Dzeko e Dumfries. Messaggio fortissimo quello mandato dai ragazzi di Inzaghi al campionato: chi è ora la favorita per la corsa Scudetto in Serie A?