GdS – Roma-Inter, le probabili formazioni: Inzaghi senza de Vrij, torna Dzeko

A centrocampo Barella si riprende il suo posto, un unico dubbio sulla fascia destra

Si avvicina uno dei match più attesi dai tifosi: domani sera (ore 18.00) c'è Roma-Inter, il ritorno di Mou contro i nerazzurri. Inzaghi ha scelto di far riposare alcuni dei suoi migliori giocatori come Dzeko e Barella (che torneranno puntualmente in campo dal 1' per la sfida dell'Olimpico). In difesa torna centrale Bastoni dopo la gastroenterite che lo ha costretto a saltare la partita contro lo Spezia.