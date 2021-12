Dove vedere Roma-Inter: diretta TV e streaming del match

Tutte le info utili per seguire il match dell'Olimpico

L' Inter è chiamata all'ultimo big match del girone d'andata contro la Roma di Mourinho . I nerazzurri di Inzaghi arrivano da un filotto di vittorie convincenti e vogliono continuare così prima di volare per Madrid in vista della sfida contro il Real in Champions League .

La partita tra Roma e Inter (sabato, ore 18.00) sarà visibile su DAZN. Per guardare l’incontro occorrerà scaricare l'app di DAZN su smart tv compatibili, smartphone, tablet, console. o ancora, usando dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast. In alternativa, potrete seguire la partita in diretta su YouTube e Twitch insieme alla redazione di PassioneInter(saremo in diretta dalle 16.45).