GdS – L’Inter è pazza di Inzaghi: pronto già un maxi rinnovo?

Il tecnico ha conquistato la società

Simone Inzaghi sta senza dubbio facendo un lavoro straordinario all'Inter. Ereditare uno Scudetto e lottare tanto bene per difenderlo senza i principali artefici del successo, Hakimi , Lukaku ed Eriksen , è un'impresa straordinaria. Ecco perché, come riportato da La Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro pensa già al futuro a braccetto con l'allenatore ex Lazio .

La mano di Inzaghi , rispetto a quella concreta e più "brutta" di Antonio Conte è incredibilmente evidente, specie viste le partenze estive. Ora la squadra, nonostante i pochi mesi di lavoro insieme, attacca in maniera corale, giocando sciolta e mettendo in mostra un calcio spettacolare, molto più europeo rispetto al solito. L'equilibrio tra fase offensiva e difensiva, il vero problema delle prime settimane, sembra essere stato ripristinato e ora gli uomini nerazzurri giocano sull'onda dell'entusiasmo, sereni e felici.

L'attuale contratto di Inzaghi, che guadagna circa 4 milioni a stagione, scade a giugno 2023. Ecco perché pare che la società, stregata dal suo lavoro, stia pensando già ora, non ancora a metà della prima stagione ad un premio: il prolungamento. Tutti, dirigenti e tifosi, hanno infatti l'impressione che Inzaghi sia l'uomo giusto per aprire un ciclo, perciò meglio blindare il tecnico. A marzo, a meno di clamorosi ribaltoni, Marotta ed Ausilio intavoleranno quindi le trattative per il rinnovo fino al 2025 a 6 milioni a stagione. Inzaghi non è più infatti un giovane mister da formare, ma un allenatore pronto per lo step successivo: vincere.