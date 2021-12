Inter Women, impresta storia: strapazzato il Milan nel Derby

Grande vittoria per la squadra di Rita Guarino

Impresa storica per l' Inter Femminile che, finalmente, coglie la prima vittoria in Serie A contro le fortissime cugine del Milan in una partita dominata e senza storia.

Le Lady Nerazzurre, allenate da Rita Guarino, fanno un deciso passo avanti verso il secondo posto, che vorrebbe dire Champions League. L'Inter ha regolato ieri il Milan per 3 a 0, proprio nella tana del lupo, in casa avversaria. In vantaggio con Kathellen, la squadra non si è fermata, raddoppiando con Njoya e calando il definitivo tris dal dischetto con Karchouni, che si regala il lusso del "cucchiaio". Ora le rossonere, al terzo posto, distano solo un punto ma la classifica è veramente corta: le prime 4 infatti sono racchiuse in 3 punti.