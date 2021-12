Roma-Inter, le formazioni UFFICIALI: due sorprese nella formazione nerazzurra

Mourinho torna a San Siro da avversario dei nerazzurri

Manca circa un'ora al fischio d'inizio di Roma-Inter, in un sabato chiave per le squadre impegnate nella corsa alle prime posizioni della classifica: oggi è anche la giornata in cui Mourinho incontrerà per la prima volta i nerazzurri da avversario, dopo quel 2010 coronato con il Triplete di cui tutti si ricordano. Simone Inzaghi e lo Special One, quindi, hanno reso note le proprie scelte ufficiali per la gara di questa sera, con calcio d'inizio alle ore 18.00.