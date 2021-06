GdS – Hakimi e basta, l’Inter pronta a blindare Lautaro: riparte la trattativa per il rinnovo. E Inzaghi…

Il numero 10 sta bene a Milano con la sua famiglia e ora l'Inter vuole riprendere i discorsi interrotti la scorsa primavera

Dopo la cessione di Hakimi al Psg, l'Inter non avrà bisogno di altre cessioni illustri per sistemare il bilancio. In più Lautaro, che nei giorni scorsi ha parlato con Simone Inzaghi, a Milano sta bene e sta bene anche la sua famiglia e in sede all’Inter non sono mai arrivate offerte ufficiali, anche se il Toro, valutato 90 milioni di euro,piace alle big spagnoli, Atletico e Real Madrid su tutti.