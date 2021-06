Inzaghi come Conte, primo test con il Lugano: due possibili date. L’Inter accelera per lo sponsor di maglia

Prima amichevole in Svizzera: in campo con il nuovo sponsor di maglia?

La nuova Inter di Simone Inzaghi sta per prendere il volo. Manca infatti poco più di una settimana all'inizio del ritiro, in programma dall'8 luglio ad Appiano. Per vederla la prima volta in azione, il tempo di rodare i primi meccanismi di gioco, la data da cerchiare in rosso sul calendario potrebbe essere quella del 17 o 18 luglio: come infatti riportato dal Corriere dello Sport, l'Inter sfiderà in amichevole il Lugano, quarto lo scorso anno nel campionato svizzero.