Carboni LASCIA il Monza: torna all’Inter e NUOVO prestito

Arrivano novità in casa Monza che riguardano anche l’Inter e i fratelli Carboni. Franco, il più anziano dei due fratelli argentini, infatti, lascia ufficialmente i brianzoli per cercare nuove fortune in Serie B, dopo un’esperienza tutt’altro che fortunata con la squadra di Palladino.

In questa stagione, infatti, il terzino sinistro ha raccolto una sola presenza, in Coppa Italia contro la Reggiana, ad agosto. Un bottino misero, che fa il paio con i pochi minuti raccolti nei 6 mesi della passata stagione, quando si trasferì al Monza dal Cagliari. Carboni, allora, cercherà di trovare maggiore spazio nella sua nuova avventura alla Ternana.

L’opinione di Passione Inter

A differenza del fratello, Franco Carboni non sembra essere mai entrato nelle grazie di Palladino. Giusto, pertanto, fargli cambiare aria e provare a rilanciarsi scendendo di categoria, nella quale, con il Cagliari, aveva già maturato un po’ di esperienza.