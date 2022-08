Sky – C’è anche il Nizza su Casadei: pronto a offrire più del Chelsea

Inaspettatamente, Cesarei Casadei diventa uomo mercato per l'Inter. Il centrocampista nerazzurro è finito nel bel mezzo di diverse trattative: a partire da quella con il Torino per Bremer, poi sfumato. Negli ultimi giorni, invece, è emerso l'interesse concreto del Chelsea per acquistarlo a titolo definitivo. Per Casadei, i nerazzurri chiedono 15 milioni di euro.