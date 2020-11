CdS – A questa Inter serve un vice Lukaku. Marotta al lavoro per gennaio: le possibili soluzioni

Domenica l’Inter torna in campo contro l’Atalanta e sarà una trasferta decisamente impegnativa. Antonio Conte deve far fronte ad alcune assenze e la più importante potrebbe essere quella di Lukaku. Il gigante belga sta stringendo i denti e cerca di recuperare per la gara, ma al momento non ci sono certezze di un suo possibile impiego. Nelle ultime due gare contro Parma e Real Madrid è toccato a Perisic sostituirlo, autore anche di due reti.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Marotta sta lavorando per regalare al suo tecnico un vice Lukaku a gennaio. I nomi sono sempre i soliti e la scelta potrebbe ricadere su Giroud o Gervinho. In vista della prossima finestra di mercato potrebbe esserci, infatti, un ritorno di fiamma per il francese o i nerazzurri potrebbero decidere di affondare con convinzione sull’attaccante del Parma, autore di una doppietta nel pareggio si San Siro per 2 a 2.

