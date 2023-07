L’Inter è volata in Asia per il Japan Tour 2023, nel quale affronterà due amichevoli, contro Al-Nassr e Paris Saint-Germain. Sarà l’occasione anche per alcuni esuberi della rosa nerazzurra per provare a far cambiare idea a Inzaghi.

Secondo Tuttosport, tra questi ci sono i due giovani Filip Stankovic e Giovanni Fabbian, che sembrano entrambi destinati al prestito, nonostante Inzaghi li stia impiegando in questo precampionato. Addio che sembra scritto anche per Valentino Lazaro, Stefano Sensi e Sebastiano Esposito.

L’austriaco vorrebbe restare, ma l’arrivo di Cuadrado sembra aver chiuso le porte a quest’ipotesi. Difficile anche la permanenza di Sensi: l’Inter cerca un profilo più giovane in mediana e, a meno che non cambino i piani tecnici o che il centrocampista non sfoderi prestazioni sorprendenti, il suo addio sembra inevitabile. Come sembra certo quello di Sebastiano Esposito: l’Inter è alla ricerca di attaccanti e il classe 2002 non sembra essere un’opzione.

L’opinione di Passione Inter

Le strategie di mercato dell’Inter sembrano essere ben definite e questo non lascia molto margine ai giocatori dal futuro incerto. I giovani hanno bisogno di minutaggio, mentre gli esuberi non sembrano poter far cambiare idea alla società, almeno per il momento. Tuttavia, il mercato dell’Inter non è particolarmente ricco: alcuni di questi profili potrebbero risultare delle soluzioni alternative a costo zero? Sembra di no, ma gli scenari possono mutare improvvisamente.