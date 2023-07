Retroscena Onana: il suo addio nasce da… Dumfries

André Onana è stato il grande addio dell’estate dell’Inter. Il camerunense è passato al Manchester United per quasi 60 milioni di euro e in queste ore sono emerse delle novità sulla trattativa che ha portato al trasferimento in Inghilterra.

Secondo quanto riferito da The Athletic, infatti, l’idea sarebbe stata di Yalcin Sarica, agente senior del Wasserman Media Group, che durante una chiacchierata con Erik Ten Hag avrebbe fatto uscire il nome di Onana, giocatore che conosceva dal 2019 e che era in procinto di rappresentare.

Sarica, tuttavia, non era originariamente lì per discutere del portiere camerunense. L’agente, infatti, era a colloquio con l’allenatore del Manchester United per discutere di un altro suo cliente, Denzel Dumfries. Sarebbe stata questa conversazione a far scattare la scintilla, convincendo Ten Hag a riabbracciare il suo portiere ai tempi dell’Ajax.