Icardi al Galatasaray: ecco quanta incassa l’Inter

C’è ancora un piccolo legame tra Mauro Icardi e l’Inter. Infatti, anche i nerazzurri hanno incassato dal passaggio dell’argentino al Galatasaray a titolo definitivo, ufficializzato nella giornata di oggi, dopo l’ultima, ottima stagione in prestito.

I campioni di Turchia hanno completato l’acquisto dell’attaccante argentino per 10 milioni di euro. All’Inter andranno, invece, 150mila euro, come quota del contributo di solidarietà per la formazione del giocatore.