Clamorosa indiscrezione dalla Francia: “Anche l’Inter su Mbappé”

Sembra fantamercato, invece sembra essere tutto vero. L’Inter sarebbe nella lista delle squadre interessate all’acquisto di Kylian Mbappé, in rottura totale con il Paris Saint-Germain. Lo riporta L’Équipe che sottolinea anche come la favorita per il campione francese sia il Real Madrid.

Tuttavia, l’Inter ci starebbe provando, così come Chelsea, Manchester United, Tottenham e Barcellona. Secondo Sky Sport UK, Mbappé potrebbe anche muoversi in prestito per un anno, per poi trasferirsi definitivamente a parametro zero la prossima stagione, al termine del suo contratto con i parigini.

L’operazione sarebbe un prestito oneroso, con anche l’obbligo di pagare l’intero stipendio da oltre 100 milioni di euro del giocatore. Anche secondo Sky Sport Deutschland l’Inter sarebbe nella rosa di squadre interessate a Mbappe, con alcuni club che starebbero provando a offrire dei giocatori come contropartite per arrivare alla stella transalpina.

L’opinione di Passione Inter

Sentire dell’interesse dell’Inter per Mbappe fa volare la fantasia, ma la realtà è ben diversa: anche non considerando la concorrenza di altri top club, a livello economico l’operazione è infattibile sotto qualsiasi punto di vista, sia per eventuali costi dell’operazione che per l’ingaggio mostruoso del giocatore. Avere una fuoriclasse del genere in rosa sarebbe un sogno per ogni tifoso nerazzurro, ma molto probabilmente è destinato a rimanere tale.