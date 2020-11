CM.com – Stadi chiusi, il Tottenham rischia di perdere 170 milioni di euro: addio a Skriniar?

L’emergenza coronavirus rischia di far perdere al Tottenham la bellezza di 150 milioni di sterline(pari a 170 milioni di euro) nel prossimo bilancio. A lanciare l’allarme è lo stesso presidente Daniel Levy: se il nuovo stadio degli Spurs resterà chiuso fino a fine stagione il club inglese rischia una grande perdita economica.

In Inghilterra ci si sta attrezzando per riaprire gli impianti sportivi ma la situazione è destinata ad avere inevitabili ripercussioni anche in ottica mercato. Come riportato infatti da calciomercato.com, il Tottenham rischia così di dover dire addio a diversi obiettivi, tra cui Milan Skriniar trattato con l’Inter nei mesi scorsi.

