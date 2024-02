L’esplosione improvvisa di questa stagione, ha fatto di Andrea Colpani uno dei migliori talenti del campionato italiano. Il fantasista di proprietà del Monza è destinato a far discutere di sé nel prossimo mercato, come testimoniato dall’incredibile interesse da parte dei top che si è generato intorno al suo nome.

Inter, Milan e Juve sono solo alcune delle società che negli ultimi mesi sono state accostate al Flaco Colpani, il quale – in occasione della presentazione del 19° Torneo Amici dei Bambini – ha risposto così ad una domanda mirata di mercato: “Io penso a lavorare per il Monza, poi quello che sarà sarà. Fa piacere essere accostati a queste squadre ma bisogna anche essere bravi a tenere i piedi per terra e non montarsi troppo la testa”.

Rimanendo in casa Inter, il centrocampista ha poi elogiato il compagno Valentin Carboni attualmente in prestito dai nerazzurri al Monza: “E’ un grandissimo calciatore, ha qualità fisiche e tecniche, salta l’uomo tira in porta e si inserisce. Praticamente è un giocatore completo. E’ giovane e quindi gli manca un po’ di esperienza, ma se lavora così arriverà a grandi livelli”.