Come cambia il futuro di Acerbi all’Inter senza squalifica

Ha tirato un bel sospiro di sollievo questo pomeriggio Francesco Acerbi insieme a tutta l’Inter. Il difensore, infatti, è stato ufficialmente assolto dal Giudice Sportivo in assenza di prove o testimonianze che potessero confermare la veridicità delle accuse di razzismo denunciate pubblicamente da Juan Jesus.

Il rischio per il centrale, escluso dall’ultimo elenco della Nazionale Italiana per il polverone che si era sollevato nei suoi confronti, sarebbe stato quello di andare incontro ad una maxi squalifica e, possibilmente, anche ad un futuro lontano dall’Inter.

L’estraneità di Acerbi dai fatti presi in esame, però, cambia tutte le carte in tavola. La sua assoluzione potrebbe addirittura riaprire un discorso rinnovo che sarebbe già stato raggiunto con l’Inter da tempo. Come riportato nei giorni scorsi da Calciomercato.com, infatti, l’ex Lazio avrebbe già firmato un biennale con l’Inter con opzione per il terzo, vale a dire fino al giugno 2027.

A fronte dell’attuale scadenza per giugno 2025, con ogni probabilità nelle prossime settimane arriverà l’annuncio da parte dell’Inter del nuovo contratto siglato da Acerbi, ora più che mai tornato ad essere un punto fermo per la difesa di Simone Inzaghi.