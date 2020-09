Dalla Spagna – Accordo raggiunto, Vidal domani sarà a Milano! Le cifre dell’operazione

Arturo Vidal nelle prossime ore sarà un giocatore dell’Inter. L’obiettivo di mercato dei nerazzurri – inseguito da tanto tempo – potrà riabbracciare il suo ex allenatore Antonio Conte. Il cileno nella giornata di oggi infatti ha salutato i compagni ed ha svuotato il suo armadietto al centro sportivo del Barcellona.

Come riporta l’emittente radiofonica Rac1 Vidal domani volerà alla volta di Milano per svolgere le visite mediche dopo aver raggiunto l’accordo finale con i blaugrana. L’Inter pagherà 500 mila euro più bonus per il suo trasferimento. Manca davvero pochissimo: Vidal sarà il prossimo acquisto.

