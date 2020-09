Mercato – Da Vidal a Godin: domani sarà la giornata decisiva

Domani pomeriggio alle 17:00 l’Inter scenderà in campo per la prima uscita stagionale in amichevole contro il Lugano ed allo stesso tempo – negli uffici di Via della Liberazione – saranno ore decisive per il mercato che sta entrando nel vivo. I nomi di Arturo Vidal in entrata e di Diego Godin in uscita sono i più caldi.

Come riportato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport durante Calciomercato L’Originale mancano per entrambi soltanto gli ultimi dettagli burocratici prima di definire le operazioni con Barcellona e Cagliari. L’Inter pagherà un indennizzo di 500 mila euro più bonus – secondo Rac1 – per Vidal, mentre il Cagliari continua ad insistere per Godin dopo aver trovato l’accordo con il giocatore. Domani la giornata decisiva: si entra nella fase cruciale.

