Il Barcellona alza bandiera bianca per Lautaro Martinez: “Tre ostacoli insormontabili, è finita”

La lunga ed estenuante battaglia, combattuta a colpi di mezze frasi e rilanci continui sulla stampa, sembra aver ormai decretato anche un vincitore. Stando a quanto scrive l’edizione odierna del quotidiano spagnolo Sport, infatti, il Barcellona sembra prossimo ad alzare bandiera bianca per Lautaro Martinez. Il tentativo di portare a Leo Messi il suo giovane pupillo è fallito dinanzi ad un’Inter che, dopo la scadenza della clausola rescissoria, non ha più voluto sentirci: il Toro è incedibile e resterà a Milano. E così sarà, nonostante gli ultimi, disperati tentativi della dirigenza blaugrana.

Secondo Sport, quest’ultima ha ‘certificato’ l’impossibilità di procedere all’acquisto per tre motivi fondamentali: in primis, andrebbero prima piazzate alcune cessioni importanti, scenario ad oggi molto complicato in un calciomercato che appare fermo e complicatissimo per chiunque. Inoltre, la visita degli agenti di Lautaro Martinez nella sede dell’Inter aveva l’obiettivo di cercare di abbassare un po’ il prezzo del suo cartellino. Missione: fallita. Senza dimenticare poi che anche Real Madrid e Manchester City restano molto attenti alla finestra per la vicenda. E il Barcellona, quindi, ha alzato bandiera bianca: l’affondo decisivo è stato fatto su Memphis Depay.

