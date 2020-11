Deschamps: “Giroud lo sa, non può continuare così. Prima di marzo deve trovare una soluzione”

Bizzarro a sentirlo, ma Didier Deschamps arriva in soccorso dell’Inter. L’attuale commissario tecnico della Nazionale francese, ed ex centrocampista della Juventus, in un’intervista rilasciata a RTL, ha parlato anche di Olivier Giroud.

Il centravanti francese del Chelsea non sta trovando tanto spazio sotto la guida di Frank Lampard. L’Inter, che mai ha cancellato il suo nome dal taccuino, osserva con attenzione. Anche perché la necessità di collezionare minuti in vista di Euro 2021 potrebbe cambiare le carte in tavola, come confermato dallo stesso Deschamps: “Giroud lo sa, questa situazione non può continuare per sempre. Prima di marzo dovrà trovare un’altra situazione rispetto a quella attuale. Sto solo fornendo una mia opinione. Alla fine, la decisione spetta al giocatore. Lui sa cosa penso, a volte ci sono situazioni difficili da affrontare. Sta a lui, anche se non dimentico tutto quello che ha fatto e che potrebbe ancora fare“.

