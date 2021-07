Dalla Spagna – Sergiño Dest in uscita dal Barça: l’Inter ci prova

Il terzino classe 2000 ha raccolto 30 presenze nell'ultima Liga

I nomi in uscita dal Barcellona sono molti, soltanto in difesa per esempio: Umtiti, Lenglet e Dest. E proprio su quest'ultimo ci potrebbe essere una grande occasione di mercato per l'Inter. La società blaugrana ha già comunicato al terzino destro della possibilità di una cessione per fare cassa. Come riportato dal quotidiano spagnolo Sport, il Bayern Monaco avrebbe fatto un tentativo ieri ma la destinazione non convince ancora. Una delle certezze è che il Barcellona dovrà trovargli una sistemazione al più presto: Koeman, infatti, ritiene che il futuro della corsia destra dei catalani sia di Emerson - obiettivo nerazzurro fino a qualche settimana fa - con Dest che ha certamente deluso nell'ultima stagione.