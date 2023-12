Dilemma Inter, tutta ‘colpa’ di Taremi: “Riflessioni in corso”

Rimane un grande punto interrogativo su quelle che potrebbero essere le possibili mosse dell’Inter per il prossimo gennaio. Stando alle parole ripetute più volte nelle ultime settimane da Marotta e Ausilio, il club nerazzurro non dovrebbe effettuare alcun movimento, sia in entrata che in uscita. Allo stesso tempo, come più volte accaduto nella storia recente del club, non sono da escludere opportunità a sorpresa.

E’ in questo contesto che nell’edizione odierna il Corriere della Sera ha rilanciato la possibilità di una cessione importante nel reparto avanzato. Secondo il noto quotidiano, da parte dell’Inter sarebbero “in atto alcune riflessioni su Sanchez e Arnautovic“. Occhi puntati in particolare sul centravanti cileno, assai gradito al mercato arabo.

Qualora uno dei due dovesse uscire, l’Inter potrebbe anticipare l’acquisto di Mehdi Taremi. Il club nerazzurro avrebbe già bloccato l’attaccante in scadenza con il Porto per il prossimo giugno, ma sarebbe allo stesso tempo tentato dall’iraniano a cambiare la propria strategia. Tra i parametri zero, inoltre, continua ad essere accostato il nome di Piotr Zielinski, solamente però come guizzo per l’estate 2024.

Infine, il Corriere ha riportato un’offerta imminente da parte della Juventus per un altro obiettivo dell’Inter in scadenza. Stiamo parlando di Tiago Djalo, centrale portoghese del Lille sul quale da anni lavora il club nerazzurro. La dirigenza bianconera vorrebbe proporre un’offerta da 4 milioni di euro per il prossimo gennaio, nonostante il calciatore dialoghi da tempo con la società interista.