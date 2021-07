Dall’Olanda – Dumfries torna ad allenarsi al PSV individualmente su sua richiesta

Il club ha accolto la richiesta dell'esterno olandese che però è stato escluso dalle due partite di preliminari di Champions League

Arrivano novità dal fronte Denzel Dumfries . Come riportato dal giornalista Rik Elfrink - molto vicino all'ambiente PSV -, l'esterno destro avrebbe chiesto al suo attuale club di poter tornare ad allenarsi al centro di De Herdgang in modo però individuale. Il direttore sportivo della squadra olandese, John de Jong , ha accettato la richiesta del terzino che però è stato escluso dalle due partite di preliminari di Champions League del PSV contro il Midtjylland che si giocheranno rispettivamente il 3 e 10 agosto.

Se dopo questo turno di qualificazione, riporta sempre Elfrink su ED Sport, non si dovesse essere ancora trovata una destinazione dal mercato per Dumfries, il club olandese reintegrerebbe il giocatore nel gruppo ma è un'opzione ancora non certa. Entrambe le parti vogliono dirsi addio e, come tutti sanno, ci sono Everton e Inter sul classe 1996.