C’era grande attenzione nel mondo Inter per la prestazione di Marko Arnautovic contro il Bologna in Coppa Italia. L’attaccante austriaco doveva dimostrare di poter essere una valida alternativa ai titolari, ma così non è stato.

L’unica conferma sono i numeri sottotono: 14 presenze, 1 gol in Champions League e 1 assist, alla 1a giornata di Serie A. Un bottino che, se sommato con quello altrettanto magro di Sanchez, ieri assente per infortunio, crea punti interrogativi importanti sul futuro dell’attacco nerazzurro.

Tuttosport, sottolinea come dopo la gara di ieri le priorità del mercato dell’Inter potrebbero essere state riscritte: serve sì un esterno destro, ma anche una nuova punta per completare un reparto d’attacco, che continua a destare perplessità nelle riserve.

L’opinione di Passione Inter

Gli acquisti di Arnautovic e Sanchez avevano lasciato dei dubbi già in estate, ma è chiaro che tutto il mondo Inter si aspettasse prestazioni migliori a questo punto della stagione. Intervenire sul mercato, tuttavia, rimane complesso, viste le scarse risorse economiche e anche la necessità, sorta negli ultimi giorni, di trovare un esterno di fascia. La speranza è che l’austriaco e il cileno possano presto salire di tono, ma il tempo passa e la fase cruciale della stagione non è poi così lontana.