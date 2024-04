Foden all’Inter, clamoroso RETROSCENA: “Offerta ricevuta”

Tra i migliori calciatori dell’ultima stagione e decisivo nel pareggio ottenuto contro il Real Madrid lo scorso martedì, Phil Foden da giovanissimo è stato vicino a vestire la maglia dell’Inter. A rivelare il retroscena sull’attaccante del Manchester City è stato Darren Bowman ai microfoni di Talk Sports.

L’ex allenatore delle giovanili del City e attuale direttore del settore giovanile del Lee Man FC ad Hong Kong, ha raccontato di un’offerta nerazzurra ricevuta al termine di un torneo disputato in Italia: “Dopo un torneo giovanile abbiamo ricevuto un’offerta dall’Inter per acquistarlo. Eravamo in Italia e ci chiedevano: ‘Quanto volete?'”.

Una delle tante proposte formulate in quegli anni, respinta per le grandi potenzialità del calciatore: “Ci sono sempre offerte per calciatori di questo calibro. Devi assicurarti di trattenere i tuoi migliori talenti e mantenerli sul percorso. Per qualcuno come Phil, non se ne sarebbe mai andato. È un tifoso del City, era un raccattapalle del City, è il City in tutto e per tutto e non è interessato a nessun altro club”.

Come ribadito da Bowman, anche solo ipotizzare un trasferimento di Foden sarebbe stato davvero complicato a causa del forte legame con il Manchester City: “Phil era ben conosciuto in tutto il Regno Unito e in Europa per il suo livello, ma non c’era alcuna possibilità che lasciasse il club o che il club lo avrebbe mai lasciato andare.”