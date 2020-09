GdS – Conte-Godin, storia di un rapporto mai nato. Inter e Cagliari hanno già chiuso l’operazione

Tenendo conto del grandissimo finale di stagione disputato, la scelta sorprendente dell’Inter di rinunciare a Diego Godin per la prossima stagione non è stata chiaramente colta con grandissimo entusiasmo da parte dei tifosi nerazzurri. Ieri pomeriggio, come riportato da La Gazzetta dello Sport, il Cagliari si è portato decisamente avanti sul mercato per l’ex centrale dell’Atletico Madrid, messo da Antonio Conte con le valigie in mano per via di un rapporto tecnico che tra i due non è mai decollato.

Si pensava infatti che il finale in crescendo da parte del difensore uruguagio, avesse automaticamente gettato le basi per la costruzione di una nuova grande annata. E invece, secondo la rosea, Marotta e Ausilio hanno già scelto di lasciare andare il calciatore gratis in Sardegna. Unica nota positiva, al momento, riguarderà più che altro il risparmio dei 5,5 milioni di euro di ingaggio percepiti annualmente dal calciatore che in nerazzurro avrebbe ancora due anni di contratto.

