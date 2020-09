GdS – Inter-Vidal, in arrivo la fumata bianca grazie a… Godin! Cosa manca col Barcellona

Potrebbe sempre arrivare da un momento all’altro in casa Inter la svolta decisiva per l’affare che porta al nome di Arturo Vidal. Il calciatore non si è ancora liberato del tutto dal Barcellona e starebbe trattando quotidianamente per mezzo dell’agente Felicevich con il club blaugrana. Come riassunto questa mattina da La Gazzetta dello Sport, in questo momento tra le due parti ballano 5,4 milioni di euro, sommando i 2,4 di premi non pagati e i 3 di differenza che lo stesso giocatore lascerebbe sul tavolo tra l’ingaggio dell’ultimo anno in Catalogna.

Il Barça avrebbe chiesto all’Inter di partecipare, versando una quota minima per il trasferimento come fatto dal Siviglia per acquistare Rakitic. Marotta però non sembra ancora intenzionato a mollare, fiducioso che la mediazione di Felicevich possa avere la stessa efficacia già riscontrata nell’affare che ha portato all’acquisto definitivo di Alexis Sanchez a parametro zero dal Manchester United. L’impressione è che la fumata bianca dal mercato possa arrivare entro pochi giorni, soprattutto una volta ceduto Godin: il risparmio dell’ingaggio da quasi 6 milioni a stagione dell’uruguagio, darebbe spazio ad un altro stipendio molto oneroso del cileno.

