Giorgio Scalvini è uno dei grandi talenti della Nazionale Italiana Under-21, impegnata attualmente nell’Europeo di categoria. Il difensore dell’Atalanta è da tempo un obiettivo dell’Inter, ma anche del Napoli, che ha bisogno di sostituire il partente Kim.

Lo riporta La Gazzetta dello Sport, che racconta come il prezzo per il classe 2003 sia destinato a salire ancora (qualche mese fa la richiesta dell’Atalanta sarebbe stata intorno ai 40 milioni di euro). Scalvini è un punto fermo di Gasperini ed è già nel giro dell’Italia di Mancini. Chi deciderà di puntare su di lui tra Inter e Napoli?

L’opinione di Passione Inter

Scalvini non ha ancora messo in luce tutto il suo talento nell’Europeo Under-21, ma va comunque sottolineato come, a 20 anni ancora da compiere, sia il giocatore più giovane della spedizione azzurra. Non sembrerebbe, vista la tanta esperienza già accumulata tra i professionisti. I margini di crescita sono enormi e investire ora su di lui vorrebbe dire ritrovarsi un autentico gioiello tra le mani. All’Inter è già capitato con Bastoni, sempre dall’Atalanta.