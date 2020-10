GdS – Inter, sfumato l’obiettivo Kanté. Ma in questo modulo sarebbe stato l’ideale

Dopo appena tre giornate di campionato, sembra piuttosto chiara la strada intrapresa da Antonio Conte per la sua Inter. Il tecnico leccese sembra fermamente convinto di portare avanti il 3-4-1-2, cercando di rendere tutti gli interpreti a disposizione a centrocampo duttili e disponibili per ogni posizione. Così, ad esempio, si spiega l’insolita posizione di trequartista in cui nel match di ieri contro la Lazio è stato schierato Nicolò Barella, protetto alle spalle da Gagliardini e Vidal.

In un sistema di gioco così offensivo e spregiudicato, sulla linea dei due centrocampisti sarebbe stato perfetto l’innesto di Kanté. Come evidenziato questa mattina sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, uno con le caratteristiche del francese in questa Inter non c’è, anche se l’interdizione di Vidal nella gara di ieri è stata quasi perfetta. Il centrocampista, bloccato dal Chelsea per un costo del cartellino fin troppo elevato, sarebbe stato sarebbe stato la torta del mercato interista, non la ciliegina.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<