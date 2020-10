Mercato – Inter, pronta la buonuscita per Asamoah: contatti con la Sampdoria

Come anticipato questa mattina, Kwadwo Asamoah potrebbe rimanere in Italia. L’esterno ghanese, ai margini del progetto sportivo dell’Inter, sta infatti per lasciare definitivamente il club nerazzurro. Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, contrariamente a quanto filtrato sui quotidiani odierni, la dirigenza interista avrebbe trovato la giusta formula per il suo addio con il pagamento di una buonuscita da circa 1,5 milioni di euro, rispetto ai 3 versati per lo stipendio.

In tal caso, l’Inter lascerebbe andare il calciatore a costo zero, senza dover contribuire in alcun modo al suo futuro ingaggio. Sulle tracce dell’esterno ghanese resta forte l’interesse della Sampdoria che già nella scorsa settimana aveva avanzato dei sondaggi. Questa la sintesi di Schira: “Kwadwo Asamoah al passo d’addio con l’Inter. Il ghanese otterrà una buonuscita dai nerazzurri (circa €1,5M sui 3M netti di stipendio) e può ripartire dalla Sampdoria. Primi contatti positivi con Ferrero”.

