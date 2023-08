Gds – Fiducia Inter per Scamacca: titolare già in amichevole?

In queste ore l’Inter è impegnata nel completare gli acquisti di Sommer e Samardzic, ma poi sarà tempo di accelerare anche in attacco e la dirigenza sembra avere grande fiducia per la buona riuscita dell’operazione Scamacca.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri vorrebbero chiudere l’acquisto dell’attaccante del West Ham già la prossima settimana. L’obiettivo sarebbe quello di vederlo in campo con la maglia nerazzurra prima dell’inizio della Serie A, in amichevole. Secondo la Rosea, l’ipotesi più credibile sarebbe il 13 agosto, a Ferrara contro l’Egnatia.

L’opinione di Passione Inter

I prossimi giorni saranno decisivi per definire la rosa dell’Inter per la prossima stagione. Se Sommer e Samardzic potrebbero già esserci il 9 agosto, contro il Salisburgo, per Scammacca sembra più realistico attendere almeno un’altra settimana. In ogni caso, la priorità deve essere dare i nuovi innesti il prima possibile a Inzaghi, in modo da permettere di accumulare giorni di lavoro in vista dell’esordio contri il Monza.