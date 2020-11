GdS – Inter, scambio Eriksen-Isco: Zidane chiude. Ma l’affare resta una possibilità

Christian Eriksen e Isco, due separati in casa. Per un motivo o per l’altro, sia il centrocampista danese che quello spagnolo non riescono a trovare spazio rispettivamente all’Inter ed al Real Madrid, che stasera (ore 21) si sfideranno per la prima gara di ritorno dei gironi di Champions League.

Per entrambi, dunque, è necessario cambiare aria. Magari prendendo il posto dell’altro. Come riportato ieri, infatti, i due club starebbero pensando ad uno scambio. Una possibilità che però è stata bocciata da Zinedine Zidane durante la conferenza stampa di ieri.

Ciò nonostante, però, la probabilità dell’operazione resta in piedi, scrive La Gazzetta dello Sport. Tra i due club ci sono già stati contatti, con il Real che ha chiarito come valuti Isco sulla base di 60-70 milioni, cifra che l’Inter pareggerà col cartellino di Eriksen. Per dicembre ci saranno nuovi incontri.

