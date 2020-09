Godin ma non solo, il Cagliari sogna ancora Nainggolan: doppio indizio di mercato

Un doppio indizio di mercato che non è sfuggito agli occhi dei più attenti. Come riportato da La Gazzetta dello Sport ieri il Cagliari ha presentato la lista alla Lega Calcio per l’inizio della stagione senza aver scelto un padrone per le maglie numero 2 e 4.

Se la prima avrà come padrone Diego Godin, atteso in Sardegna lunedì per firmare un triennale con il club rossoblu, il numero 4 è ancora alla ricerca di un padrone. L’anno scorso è stato indossato da Radja Nainggolan, il Cagliari per lui non ha perso ancora le speranze. Quello del Ninja è un discorso che Inter e Cagliari affronteranno con ogni probabilità nell’ultima settimana di mercato.

