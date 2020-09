CdS – L’Inter e il rebus Asamoah: nuovi sondaggi dalla Mls. C’è il piano B

Quello di Kwadwo Asamoah resta uno dei misteri irrisolti in casa Inter. Il ghanese, a causa di alcuni problemi fisici, è completamente finito fuori dai radar nerazzurri già a partire dalla scorsa stagione.

Da mesi non scende più in campo con la maglia dell’Inter, la dirigenza è al lavoro per trovare una soluzione sul mercato. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Asamoah potrebbe finire in MLS dove diverse squadre hanno mostrato interesse. L’alternativa resta la risoluzione del contratto

