Ultimo test della pre-season per Lukaku & co: l’Inter accoglie a San Siro il Pisa e 1000 tifosi

Dopo aver battuto in amichevole 7-0 la Carrarese, squadra militante in Serie C, oggi l’Inter continuerà la preparazione in vista della sfida d’esordio contro la Fiorentina sfidando a San Siro il Pisa.

Calcio d’inizio fissato alle ore 18 per quello che sarà con ogni probabilità l’ultimo test pre-campionato per Lukaku e compagni. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’amichevole sarà anche l’occasione giusta per dare una sorta di “bentornato” ai tifosi.

Il Meazza infatti aprirà lo stadio a 1.000 persone, in rappresentanza dell’intero popolo nerazzurro, scelte dal club che prenderanno posto all’interno dello stadio nel rispetto delle norme di sicurezza.

