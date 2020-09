Pinamonti-Inter, la “formula light” e le cifre dell’affare. Il retroscena sul numero di maglia

Andrea Pinamonti è ufficialmente tornato ad essere un giocatore dell’Inter. L’annuncio del nuovo colpo di mercato da parte del club nerazzurro è arrivato ieri sera, il canterano classe 1999 è pronto a giocarsi le sue chance ora con Conte.

Come riportato dal Corriere dello Sport, Pinamonti torna all’Inter a titolo definitivo con una formula light: 8 milioni di euro più 12 di bonus che saranno facilmente raggiungibili. Per il giocatore contratto di 4 anni a 1,8 milioni di euro a stagione, più bonus legati a presenze e gol.

Oggi si allenerà con il resto della squadra, con ogni probabilità sarà la quarta punta in rosa e potrà essere inserito nella lista Champions come prodotto del vivaio. Per Pinamonti pronta la maglia numero 99.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<