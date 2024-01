Il Baby BOMBER che l’Inter può soffiare al Milan: arriva GRATIS

Non solo colpi per il presente nel mercato dell’Inter in questa finestra di riparazione. Al club nerazzurro, nelle scorse ore, è stato proposto uno dei giovani più interessanti del calcio europeo. Si tratta di Matija Popovic, attaccante classe 2006 attualmente svincolato dopo la scadenza del contratto con il Partizan.

Il centravanti serbo si trova in questo momento a Milano, dopo essere stato la scorsa settimana ad un passo dalla firma con il Milan. A far saltare l’operazione, però, erano state le commissioni richieste dai suoi agenti per il trasferimento a costo zero, ritenute fin troppo onerose da parte del club rossonero che ha così deciso di far saltare l’operazione.

In questo momento, come riportato da Gianluca Di Marzio, sul calciatore sarebbe piombato il Napoli, disposto a chiudere l’affare in sinergia con il Frosinone. Dall’estero, invece, hanno attivato i radar nei confronti di Popovic due top club del calibro di Bayern Monaco e Porto.

Il calciatore, inoltre, è stato offerto ai dirigenti dell’Inter che stanno valutando fattibilità e costi dell’operazione. Il ragazzo può dunque diventare una grande opportunità per il club nerazzurro. Un attaccante che nel Partizan U17 ha messo a segno numeri clamorosi negli ultimi mesi: su un totale di 25 presenze, Popovic ha messo a segno ben 21 reti e 5 assist.